Вице-премьер Крыма прокомментировал позицию Собчак о статусе полуострова

МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов назвал не национальной позицию Ксении Собчак о статусе полуострова: любой человек, выступающий с желанием баллотироваться в президенты страны, должен стоять на позициях национальных интересов своего государства.

Решившая баллотироваться в президенты России как кандидат "против всех" Собчак ранее заявила, что считает Крым украинской территорией. Заявление вызвало большой резонанс и критику со стороны многих политиков.

"Любой кандидат, выступающий с желанием баллотироваться на пост президента страны, должен стоять на позиции национальных интересов этой страны. Он не может высказывать интерпретации, которые передаются зарубежными странами, зарубежными представителями, их подхватывать и пытаться их защищать. Это уже не национальная позиция и позиция не кандидата в президенты России, а кандидата в президенты, может быть, какой-то другой страны", — сказал Мурадов, выступая перед российскими и зарубежными журналистами в ходе телемоста "Окно в Крым".

Он напомнил, что существует составленный международными юристами доклад, где проанализированы все аспекты проведения крымского референдума и доказана его легитимность.

"Поэтому я лично готов как представитель Республики Крым в Москве провести необходимый ликбез и дать все необходимые пояснения, чтобы по-отцовски провести воспитательную работу в отношении Ксении Анатольевны. Готов ей помочь обрести национальную позицию в крымском вопросе", — сказал Мурадов, отметив, что хорошо знал Анатолия Собчака и многие годы дружил с ним.

Он также одобрил решение Собчак не вести агитацию в Крыму. "Могу в этом вопросе с ней абсолютно согласиться. Она правильно делает, потому что в Крыму ей делать нечего, никакой поддержки она не встретит, кроме негативного глубокого отношения всего народа Крыма, потому что она хорошо понимает, что перспективы у нее, по крайней мере на крымской земле, никакой нет", — сказал вице-премьер крымского правительства.