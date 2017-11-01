Графу "против всех" обсудит рабочая группа законодателей, уверена Памфилова

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова уверена, что возможность возвращения в бюллетени графы "против всех" будет обсуждаться законодателями и участниками рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства при администрации президента, по ее словам, нужно взвесить все плюсы и минусы.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленного федерального чиновника сообщила, что графа "против всех" не появится в избирательных бюллетенях до выборов президента в марте 2018 года, но уже после кампании могут вернуться к обсуждению этой темы.

"Уверена, что эта тема, конечно, в рамках рабочей группы (по совершенствованию законодательства — ред.) будет обсуждаться. И мне бы не хотелось предвосхищать мнения экспертов, надо взвешивать все "против" и "за", плюсы и минусы — с учётом нынешних реалий", — сказала Памфилова журналистам в среду, отвечая на вопрос о том, возможно ли возвращение графы "против всех".

"Раз эта тема понимается, естественно, она будет обсуждаться законодателями в разных аудиториях, в том числе и в рамках рабочей группы. А уж к чему придут, к тому придут", — добавила глава Центризбиркома.

Она напомнила, что ЦИК не обладает правом законодательной инициативы, ведомство может давать свои предложения. "Моя задача, как я её вижу, — хотя она выходит за рамки моей формальной компетенции, — инициировать, организовать процесс обсуждения", — отметила Памфилова.