Путин прибыл в Тегеран, где встретится с главами Азербайджана и Ирана

ТЕГЕРАН, 1 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Тегеран, где запланированы трехсторонние переговоры на высшем уровне Азербайджан-Иран-Россия.

Путин в начале своего визита встретится с иранским коллегой Хасаном Рухани, после состоятся переговоры делегаций двух стран в расширенном составе. К вечеру Путин, Рухани и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут трехстороннюю встречу. В конце дня российский лидер проведет переговоры с азербайджанским коллегой.