ЦИК утвердил порядок оформления для голосования не по месту регистрации

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. ЦИК России в среду утвердил порядок подачи заявлений для голосования избирателей по месту фактического нахождения на выборах президента РФ в 2018 году; такую возможность предполагается также предоставить россиянам, выезжающим на отдых, находящимся в больнице, а также новосёлам, ещё не успевшим оформить право собственности.

Ранее ЦИК принял за основу проект документа, регламентирующего порядок подачи заявлений о включении в список избирателей по месту фактического нахождения, чтобы граждане могли проголосовать на выборах президента в 2018 году вне места постоянной регистрации без необходимости брать открепительные удостоверения.

Замглавы ЦИК России Николай Булаев отметил, что ходе прошедшего единого дня голосования 10 сентября этим механизмом воспользовались 223 тысячи человек. "В эту президентскую кампанию мы ожидает уже миллионы людей и, конечно, для нас это сложная задача — и технически, и организационно", — добавил он.

Замглавы ЦИК обратил внимание на группы граждан, которые раньше не могли проголосовать по такому механизму: это россияне, проживающие за рубежом, и те граждане, которые в день голосования будут находиться за границей, выезжая на отдых или лечение.

Как отметил Булаев, им также предполагается дать возможность написать такое заявление об исключении из списка избирателей по месту регистрации и включении в список для голосования по месту нахождения.

"Что касается граждан, которые находятся в больницах, и военных, которые находятся вне расположения воинской части, мы предполагаем, что значительная часть этих избирателей тоже могла бы воспользоваться возможностью написать заявление; если он находится в больнице не один день или это плановая какая-то консультация, то он тоже мог бы написать спокойно заявление", — добавил он.

По предварительным оценкам, число таких избирателей в больницах и вне воинских частей может составить около миллиона человек, уточнил Булаев.

"Особое внимание обращу на избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства — в том числе граждане, проживающие в новостройках и не оформившие право собственности, могут подавать заявления о включении в список избирателей на любом участке", — сообщил он.

Согласно принятому порядку, после определения результатов выборов, ЦИК должен будет разместить на своём сайте информацию о числе избирателей, подавших заявления и принявших участие в выборах.

Новый механизм голосования избирателей по месту фактического нахождения без открепительных удостоверений применялся в единый день голосования 10 сентября в двадцати регионах, где проходили выборы глав субъектов РФ и депутатов региональных парламентов.

Для включения в список избирателей на другом участке гражданин мог обратиться с соответствующим заявлением в свой избирком по месту регистрации или в избирком по месту фактического нахождения, сделать это можно было в территориальных избиркомах в период за 45 дней до выборов и в участковых избиркомах (за 10 дней), крайний срок — 5 дней до голосования. Избиратели, в последние дни перед выборами (за 4 и менее дней) решившие голосовать на другом участке, также могли оформить специальное заявление с защитной маркой в своём участковом избиркоме. По таким заявлениям со спецмарками избиратели могли проголосовать только на определённых участках, которые были определены заранее.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.