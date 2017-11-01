РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

ЦИК утвердил порядок оформления для голосования не по месту регистрации

13:2301.11.2017
0290
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкИзбиратель. Архивное фотоИзбиратель. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. ЦИК России в среду утвердил порядок подачи заявлений для голосования избирателей по месту фактического нахождения на выборах президента РФ в 2018 году; такую возможность предполагается также предоставить россиянам, выезжающим на отдых, находящимся в больнице, а также новосёлам, ещё не успевшим оформить право собственности.

Работа ЦИК России в единый день голосования. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ЦИК хочет применить технологию QR-кода на участках во время выборов-2018

Ранее ЦИК принял за основу проект документа, регламентирующего порядок подачи заявлений о включении в список избирателей по месту фактического нахождения, чтобы граждане могли проголосовать на выборах президента в 2018 году вне места постоянной регистрации без необходимости брать открепительные удостоверения.

Замглавы ЦИК России Николай Булаев отметил, что ходе прошедшего единого дня голосования 10 сентября этим механизмом воспользовались 223 тысячи человек. "В эту президентскую кампанию мы ожидает уже миллионы людей и, конечно, для нас это сложная задача — и технически, и организационно", — добавил он.

Замглавы ЦИК обратил внимание на группы граждан, которые раньше не могли проголосовать по такому механизму: это россияне, проживающие за рубежом, и те граждане, которые в день голосования будут находиться за границей, выезжая на отдых или лечение.

Андрей Клишас на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Клишас прокомментировал изменения в законе о выборах президента
Как отметил Булаев, им также предполагается дать возможность написать такое заявление об исключении из списка избирателей по месту регистрации и включении в список для голосования по месту нахождения.

"Что касается граждан, которые находятся в больницах, и военных, которые находятся вне расположения воинской части, мы предполагаем, что значительная часть этих избирателей тоже могла бы воспользоваться возможностью написать заявление; если он находится в больнице не один день или это плановая какая-то консультация, то он тоже мог бы написать спокойно заявление", — добавил он.

По предварительным оценкам, число таких избирателей в больницах и вне воинских частей может составить около миллиона человек, уточнил Булаев.

"Особое внимание обращу на избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства — в том числе граждане, проживающие в новостройках и не оформившие право собственности, могут подавать заявления о включении в список избирателей на любом участке", — сообщил он.

Согласно принятому порядку, после определения результатов выборов, ЦИК должен будет разместить на своём сайте информацию о числе избирателей, подавших заявления и принявших участие в выборах.

Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ЦИК утвердил количество бюллетеней к выборам президента-2018
Новый механизм голосования избирателей по месту фактического нахождения без открепительных удостоверений применялся в единый день голосования 10 сентября в двадцати регионах, где проходили выборы глав субъектов РФ и депутатов региональных парламентов.

Для включения в список избирателей на другом участке гражданин мог обратиться с соответствующим заявлением в свой избирком по месту регистрации или в избирком по месту фактического нахождения, сделать это можно было в территориальных избиркомах в период за 45 дней до выборов и в участковых избиркомах (за 10 дней), крайний срок — 5 дней до голосования. Избиратели, в последние дни перед выборами (за 4 и менее дней) решившие голосовать на другом участке, также могли оформить специальное заявление с защитной маркой в своём участковом избиркоме. По таким заявлениям со спецмарками избиратели могли проголосовать только на определённых участках, которые были определены заранее.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.

Комментировать
Политика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена