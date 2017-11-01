Рябков рассказал об отношениях России с Ираном и Саудовской Аравией

СОЧИ, 1 ноя — РИА Новости. Россия развивает самоценные отношения как с Ираном, так и с Саудовской Аравией, Москва не стоит перед выбором взаимодействовать с Тегераном или с Эр-Риядом и не строит диалог с одной стороной за счет другой, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы никогда не ведём диалог, не развиваем отношения за счёт кого-то. Отношения с Саудовской Аравией так же самоценны, это показал недавний визит короля Сальмана в Россию, как и наши отношения с Ираном, что показывает визит президента Путина в Тегеран", — сказал Рябков в эфире телеканала "Россия-24".

"Здесь нет выбора "или-или", — добавил он.