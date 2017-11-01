Необходимо обеспечивать прогрессивное развитие России, заявил Неверов

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, говоря об уроках прошлого, заявил о необходимости обеспечивать постоянное прогрессивное развитие России без застоев, но и без революций.

"Обращаясь к прошлому, анализируя его уроки, мы должны обеспечить дальнейшее постоянное прогрессивное развитие России без застоев, но и без революций. Именно такое уважительное отношение позволило перейти нам в век XXI сильной страной, где при всех дискуссиях, спорах, нам удалось избежать люстраций, которые могли бы последовать после нелегких лет, когда была разрушена страна и отвергнута идеология, по которой люди жили 70 лет", — сказал Неверов, выступая на открытии XXI Всемирного русского народного собора, тема которого "Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития".

Глава фракции ЕР отметил, что о последствиях, трагедии, достижениях, причинах и следствиях, о том, является ли октябрь 1917 года частью Великой русской революции, начавшейся еще в феврале 1917 года, об этом спорят и будут спорить.

"Но крайне важно не спорить, не доказывать свою правоту, а оглянувшись на уроки прошлого принять историю своей страны: ошибки и достижения, беды и радости. Относиться к ней с уважением. И это уважение можно черпать не только в истории нашей страны, но и в истории своей семьи, своей истории", — полагает Неверов.