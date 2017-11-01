Россия может зеркально ответить США в истории с дипобъектами, заявил Рябков

СОЧИ, 1 ноя — РИА Новости. Москва оставляет за собой право на зеркальный ответ на действия США в отношении российской дипсобственности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Все помнят незаконные заходы в российские дипломатические и консульские учреждения, захваты этих учреждений… Мы сохраняем за собой право ответить зеркально, мы не опускаемся до подобного рода приемов и действий, потому что мы как раз уважаем международное право. Но хочу заметить, что по всем нормам развития отношений мы имеем основание ответить зеркально, в Вашингтоне тоже должны об этом помнить, при всем том необъяснимом антироссийски угаре, которым там охвачены очень многие политики", — заявил Рябков журналистам.

В начале сентября по требованию американских властей были закрыты российское генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. После этого в зданиях прошли обыски. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.