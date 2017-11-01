МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что высшая миссия власти — стремиться к консенсусу по главным вопросам и искать общественные компромиссы по спорным темам.

"Высшая миссия власти – стремиться к консенсусу по главным вопросам и искать общественные компромиссы по спорным темам, их решения, не допуская перерастания в серьёзные проблемы", — сказал Володин, выступая на открытии XXI Всемирного русского народного собора на тему: "Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития".

По словам парламентария, надо признать, что Российская империя конца XIX – начала XX века оказалась к этому не готовой.

Всемирный русский народный собор был основан в 1993 году, главой ВРНС является патриарх Московский и всея Руси. С 2005 года собору был предоставлен специальный консультативный статус при ООН.

В работе собора традиционно принимают участие представители высших органов власти, лидеры партий, общественных объединений, представители силовых ведомств, высшее духовенство традиционных религий, деятели науки, образования и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья.