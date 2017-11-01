Вице-губернатора Владимирской области отстранили от должности

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Суд во Владимире отстранил от должности подозреваемую во взяточничестве вице-губернатора региона по земельным вопросам Елену Мазанько, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

"С ходатайством об этом выходили следователи, которые занимаются уголовным делом в отношении Мазанько", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе администрации Владимирской области рассказали, что пока обязанности Мазанько никто не исполняет.

"Пока никто не назначен", — прокомментировала представитель администрации.

Ранее СК сообщал, что Мазанько подозревается в получении взяток на сумму не менее 3 миллионов рублей от предпринимателей за содействие в заключении госконтрактов на ремонт в здании администрации области и поставку мебели. Чиновница свою вину не признает.