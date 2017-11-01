В ОП прокомментировали законопроект о наблюдателях на выборах

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Законопроект, позволяющий направлять в качестве наблюдателей на президентские выборы представителей от Общественной палаты (ОП) РФ, юридически закрепит уже сложившуюся в регионах практику, таким образом в России будет функционировать стройная система общественного наблюдения за выборами, заявил РИА Новости первый зампред комиссии ОП по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Максим Григорьев.

Во вторник глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, соавтором которого является председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, позволяющий ОП РФ и региональным палатам направлять своих представителей в качестве наблюдателей на выборы президента.

"Мы… на протяжении пяти лет продвигали эту идею, и за это время проделали достаточно большую работу, практически сложился механизм независимого общественного наблюдения, не связанного с теми или иными кандидатами, политическими партиями, и практика наблюдения Общественных палат в регионах РФ. В данный момент этот законопроект дает лишь соответствующее юридическое оформление уже сложившейся и имеющей место практике", — сказал Григорьев.

Он пояснил, что сегодня каждая региональная палата самостоятельно определяет круг наблюдателей, прежде всего, речь идет о членах Общественных палат, которые входят в рабочие группы по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан.

По его словам, с принятием законопроекта члены федеральной Общественной палаты также смогут быть наблюдателями на участках уже официально.

"Главное, что у нас возникает стройная система общественного наблюдения, независимая от политических партий и каких-либо кандидатов", — добавил Григорьев.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.