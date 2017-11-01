Предвыборную кампанию Собчак в соцсетях будет вести блогер Адагамов

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Блогер Рустем Адагамов будет отвечать за ведение предвыборной кампании телеведущей Ксении Собчак в социальных сетях и блогах.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года. Собчак ранее заявила о своем намерении принять участие в выборах президента, позиционирует себя как кандидата "против всех".

"У нас серьезное пополнение в команде "Против всех"! К нам присоединился Блогер №1 российского интернета — Рустем Адагамов. Мы рады принять его в команду, он будет помогать вести нашу кампанию во всех социальных сетях и блогах. В 2012 году Рустем, как и я, был избран в Координационный совет оппозиции, а также был одним из учредителей Лиги избирателей, боровшейся за честные выборы", — приводятся слова Собчак на странице ее штаба в Facebook.

Адагамов (drugoi) являлся одним из самых популярных пользователей русскоязычного сегмента "Живого журнала". В 2013 году он говорил, что переехал из Москвы в Прагу.

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