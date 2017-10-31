Клишас прокомментировал изменения в законе о выборах президента

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Изменения в закон "О выборах президента РФ", предусматривающие видеонаблюдение при голосовании, а также расширение круга наблюдателей на президентских выборах, являются ответом на общественный запрос о необходимости повышения прозрачности выборов, заявил РИА Новости один из авторов законопроекта, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Ранее во вторник Клишас и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внесли законопроект, разрешающий размещать средства видеонаблюдения при подсчете голосов на президентских выборах, а также направлять в качестве наблюдателей на выборы президента представителей от Общественной палаты.

"Создание условий для общественного контроля за выборами и привлечение к избирательным процедурам институтов гражданского общества является ответом на общественный запрос о необходимости повышения прозрачности выборов", — сказал Клишас.

Он подчеркнул, что внесенные в Госдуму предложения не предусматривают ограничений для участников избирательной кампании.

"Изменения в закон о выборах президента РФ продиктованы, прежде всего, необходимостью повышения роли институтов гражданского общества в контроле за избирательными процедурами. Именно общественный контроль является эффективным инструментом поддержания доверия во взаимоотношениях между гражданином и государством", — отметил сенатор.

Он убежден, что принятие законопроекта обеспечит гласность и открытость деятельности избирательных комиссий при проведении выборов, а также будет способствует усилению роли институтов гражданского общества при контроле за деятельностью избирательных комиссий.

"Это положительно повлияет на обеспечение их гласности и открытости", — сказал Клишас.