Путин внес изменения в состав комиссии по государственным наградам

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил в состав комиссии при президенте по государственным наградам замминистра образования и науки Павла Зеньковича, соответствующий указ опубликован во вторник на официальном сайте правовой информации.

"Включить в состав комиссии следующих лиц: Зенькович П.С. — статс-секретарь — заместитель Министра образования и науки Российской Федерации", — говорится в документе.

Также в состав комиссии вошли замминистра промышленности и торговли Гульназ Кадырова, председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности (по согласованию) Андрей Кутепов, первый замминистра юстиции Олег Плохой, начальник управления президента РФ по вопросам противодействия коррупции Андрей Чоботов и замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева.

Согласно документу, из состава комиссии исключены бывший замглавы министра здравоохранения Игорь Каграманян, бывший замминистра образования Венеамин Каганов, скончавшийся сенатор Вадим Тюльпанов и врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

Комиссия по государственным наградам создана для реализации конституционных полномочий президента по решению вопросов награждения государственными наградами Российской Федерации и присвоения почетных знаний. Председатель комиссии – помощник президента Евгений Школов.