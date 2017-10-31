Захарова рассказала о "МИДовском контакте" предвыборного штаба Трампа

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Представители предвыборного штаба президента США Дональда Трампа общались не с сотрудниками МИД России, а с российским экспертом, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Вчера издание Buzzfeed, специализирующееся на "вербовке Трампа Россией", анализировало очередную порцию разоблачений о том, что некий "контактный человек от МИД России" общался с "высокопоставленным представителем предвыборного штаба Трампа". На мой вопрос, что это за "контактный человек от МИДа", ответа не последовало", — написала она на своей странице в Facebook

По словам Захаровой, прояснить ситуацию помогло посольство РФ в США. "МИДовским контактом" назван сотрудник РСМД Иван Тимофеев. Несмотря на то, что информация о нем опубликована на сайте Совета, Buzzfeed упорно его искало в МИДе. Поиски были изматывающими и на момент вчерашнего вечера успехов не принесли. И это при том, что он у меня в друзьях на Facebook", — отметила она.

Согласно документу, опубликованному американским судом, экс-советник штаба предвыборного штаба Трампа Джордж Пападопулос хотел устроить встречу Трампа с руководством РФ в 2016 году. В тексте отмечается, что примерно 18 апреля 2016 года "иностранный контакт №1" отправил электронное письмо Пападопулосу, отметив, что у него был "долгий разговор в Москве с дорогим другом (имя не названо, далее по тексту документа — "иностранный контакт №2")… о возможной встрече. "Иностранный контакт №2" готов встретиться с тобой в Лондоне (США или Москве). Я свяжу вас, чтобы обсудить время и место возможной встречи", — говорится в материалах.

Далее из электронной переписки следует, что "иностранный контакт №2" является гражданином РФ с доступом к официальным представителям российского правительства, отмечается в документе. "Примерно 4 мая 2016 года "иностранный контакт №2" проинформировал Пападопулоса по электронной почте о своем разговоре "с коллегами из МИД (РФ)". "Они открыты к сотрудничеству. Один из вариантов — организовать встречу с североамериканским департаментом, если вы будете в Москве", — следует из заявления.

А 8 мая 2016 года "иностранный контакт №2" отправил электронное письмо Пападопулосу и "иностранному контакту №1" о том, чтобы связать Пападопулоса с "главой американского департамента в МИД (РФ)", утверждается в материалах.