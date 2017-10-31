Заявлять о желании идти на выборы до начала кампании можно, заявили в ЦИК

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Граждане вправе распространять информацию о своих намерениях баллотироваться, вне рамок официальной избирательной кампании такие заявления не регулируются законодательством о выборах, пояснила секретарь ЦИК России Майя Гришина.

В беседе с журналистами во вторник она отметила, что в ЦИК обращаются граждане с вопросами о выдвижении на выборах президента в 2018 году. По ее словам, люди спрашивают как о процедуре и возможности собственного выдвижения, так и о правильности действий других потенциальных кандидатов, которые сейчас заявляют о своих намерениях идти на выборы.

"Мы все знаем: вне рамок кампании это законодательством о выборах не регулируется. Распространение информации гражданина о своих намерениях в рамках конституции находится, как известно, то есть это его право", — добавила Гришина.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года. О своем желании стать кандидатами уже заявили телеведущая Ксения Собчак и журналистка, правозащитник Екатерина Гордон, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова. Также известно о планах лидера ЛДПР Владимира Жириновского и одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского участвовать в избирательной кампании. О своем намерении баллотироваться заявили политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко. О готовности пойти на выборы в случае поддержки Партии роста заявляла депутат заксобрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева. "Справедливая Россия" и КПРФ сообщили, что решат вопрос о выдвижении кандидатов на своих съездах.