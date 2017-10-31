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Политика

Китай строит сверхдержаву "новой эры". Что это означает для Москвы

16:0131.10.2017
(обновлено: 16:02 31.10.2017)
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© РИА Новости / Александр АстафьевПерейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время церемонии возложения венка к Памятнику народным героям в Пекине. 31 октября 2017Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время церемонии возложения венка к Памятнику народным героям в Пекине. 31 октября 2017
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Игорь Гашков. Во вторник, 31 октября, премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл с визитом в Китай, где несколькими днями ранее завершился XIX съезд китайской компартии. Отныне в Пекине заявляют о приближении "новой эры". На фоне роста амбиций Китая меняются и отношения этой страны с соседями. В 2017 году был зафиксирован рост несырьевого экспорта из России в КНР. Причина в увеличении цен на внутреннем рынке Китая, вызванное общим повышением благосостояния. Как следствие, возрастает конкурентная привлекательность сравнительно недорогого отечественного производства.

Россия поставляет в Китай не только нефть

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин и вице-премьер Государственного совета КНР Ван Ян в парке Элин города Чунцин. 30 октября 2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Эксперт: Россия и Китай могут сотрудничать во многих отраслях экономики
Как рассказал РИА Новости директор Института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин, доля несырьевых товаров в российском экспорте в Китай за несколько лет увеличилась до 35-40%, хотя ранее подобный поворот казался немыслимым. "Такого еще никогда не было, чтобы Россия поставляла в Китай зерно", — говорит ученый, указывающий на появление "целой линейки отечественных аграрных товаров" на рынках Поднебесной, в частности продуктов животноводства. Помимо сельскохозяйственной продукции, бурный рост переживает экспорт машинного оборудования. "Оснащение для АЭС, котлы, сельхозтехника, которую производят уральские заводы, — все это составляет сейчас 8-9% нашего экспорта в Китай. Еще недавно такой показатель был минимальным, всего 0,1%, но времена меняются", — говорит Лузянин.

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкПогрузка кукурузы российского производства на складе временного хранения во Владивостокском морском торговом порту
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Погрузка кукурузы российского производства на складе временного хранения во Владивостокском морском торговом порту

Возможности для российского экспорта в Китай напрямую связаны с сохранением Поднебесной нынешних темпов экономического роста. После периода неопределенности в прошлые годы в 2017-м КНР смогла стабилизировать свои ключевые хозяйственные показатели. Дальнейший рост китайской экономики выгоден России, поскольку толкает вверх цены на нефть. На рубеже 1990-х и 2000-х именно рывок Поднебесной позволил рынку углеводородов выйти из долговременной стагнации. 

"Даже сегодня нефть и газ остаются основными товарами российского экспорта в Китай, его мейнстримом, — признает Лузянин. — Однако тенденция к сокращению налицо. Причина в самом Китае — в том, что он богатеет. Ценовые уровни между Россией и КНР не просто выровнялись — товары в Поднебесной теперь сплошь и рядом дороже, чем у нас. Отечественная продукция становится востребованной, и не только уже перечисленная, но и сфера услуг. Китай сегодня не такой, каким он был в 1990-х, и не такой, как в начале прошлого десятилетия. И благо для России, что мы можем задействовать — наряду с новыми — еще и такие традиционные направления сотрудничества, как оборона и космос".

© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкГосударственные флаги России и Китая на эсминце "Ши Цзячжуан" во время учений "Морское взаимодействие - 2017". 22 сентября 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Государственные флаги России и Китая на эсминце "Ши Цзячжуан" во время учений "Морское взаимодействие - 2017". 22 сентября 2017

Между Москвой и Пекином — "полусоюз"

Китайские юани
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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От хлеба до атомных технологий: что Россия экспортирует в Китай
Ключевым партнером по переговорам для Дмитрия Медведева в Китае будет председатель страны Си Цзиньпин, получивший признание как наиболее влиятельный лидер Поднебесной со времени конца 1980-х. Девятнадцатый съезд партии закрепил выдающееся положение руководителя в государственной иерархии: Си удалось утвердить своих сторонников на ключевых постах, одновременно оставив нерешенным вопрос о преемнике. В постоянный комитет политбюро КПК были кооптированы исключительно возрастные политики, никто из которых, в силу закона о достижении пенсионного возраста, не сможет претендовать на верховную власть в стране. Под их аплодисменты в устав компартии было внесено упоминание о "мысли Си Цзиньпина", преподавать которую вызвались специалисты из двадцати вузов КНР.

© REUTERS / Aly SongТрансляция выступления китайского президента Си Цзиньпина во время выбора нового состава политбюро в Шанхае, Китай. 25 октября 2017
© REUTERS / Aly Song
Трансляция выступления китайского президента Си Цзиньпина во время выбора нового состава политбюро в Шанхае, Китай. 25 октября 2017

Концепция "мысли" китайского руководителя включает курс на достижение жителями страны сначала "среднего", а потом "высокого" благосостояния. Это постепенный переход Китая от экспортно ориентированного роста к прогрессу, основанному на внутреннем спросе. Для России подобный поворот выгоден, потому что ослабляет необыкновенно сильные двусторонние экономические связи между Китаем и США, снижая зависимость Пекина от доступа на американский рынок. "Говорили о непредсказуемой политике Трампа, нерешенности корейской проблемы, о том, что международная повестка сближает Россию и Китай. Говорили о двусторонних отношениях, которые я бы определил как "полусоюзнические". В политике нет такого термина, и все же, думаю, он имеет право на существование: мы — полусоюзники", — рассуждает Лузянин.

"За пять лет, которые Си Цзиньпин находится у власти, отношения Китая и России стали лучшими двусторонними отношениями, аналогов которым не существует, — говорит эксперт клуба "Валдай" Ван Сяньцзюй. — Особенно хорошо они складываются в политической сфере. Председатель Си Цзиньпин и президент Путин в ходе тесных контактов постоянно "сверяют часы". В том, что касается экономики, сотрудничество продвигается в целом неплохо, хотя может быть достигнуто большее. Мы расширили сотрудничество во многих сферах. Например, в сельскохозяйственной: Россия начала экспортировать в Китай ряд наименований аграрной продукции. В прошлом российско-китайское сотрудничество было сконцентрировано в энергетической области, сейчас развитие получило сотрудничество и в других сферах, однако проблема преобладания одной сферы по-прежнему существует".

© ИнфографикаКому принадлежит власть в Китае: итоги XIX cъезда
© Инфографика
Кому принадлежит власть в Китае: итоги XIX cъезда
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