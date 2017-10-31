Эксперт рассказал, когда ожидать новые отставки в губернаторском корпусе

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Большая волна кадровых замен в губернаторском корпусе ожидается после выборов президента РФ, она будет пакетной и коснется, в том числе, глав тех регионов, решение по которым не было принято этой осенью, заявил эксперт Комитета гражданских инициатив Александр Кынев.

"Я думаю, что большая волна будет весной, она будет частью большого пакета в целом: и назначения в правительстве, и в администрации президента, и так далее", — сказал Кынев, отвечая на вопросы журналистов после презентации доклада "Социально-экономическая и политическая напряжённость в регионах. Оценка по итогам первого полугодия 2017 года".

В качестве примера Кынев привел возможную отставку губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. "Такие регионы, как Санкт-Петербург, если решение по нему будет принято, оно, конечно, будет пакетным. Оно не может быть только по Петербургу, это будет, видимо, часть каких-то более сложных перестановок", — отметил эксперт.

По его словам, новая волна ротации в целом будет идти в пакете с новой политикой федерального центра, когда будет понятен некий курс и тренд, какие нужны чиновники.

"Часть регионов была отложена, по ним явно обсуждались варианты — это Алтайский край, республика Алтай, обсуждались Мурманская область, Хакасия, Калмыкия, Курская область, и эти регионы будут, конечно, обсуждаться", — считает Кынев.

В конце сентября — начале октября в отставку ушли главы 11 регионов: Дагестана, Приморья, Красноярского края, Самарской области, Нижегородский области, Ненецкого автономного округа, Орловской области, Новосибирской области, Омской области, Ивановской области, Псковской области.