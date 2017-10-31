Эксперт рассказал, когда ожидать новые отставки в губернаторском корпусе

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Большая волна кадровых замен в губернаторском корпусе ожидается после выборов президента РФ, она будет пакетной и коснется, в том числе, глав тех регионов, решение по которым не было принято этой осенью, заявил эксперт Комитета гражданских инициатив Александр Кынев.
В качестве примера Кынев привел возможную отставку губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. "Такие регионы, как Санкт-Петербург, если решение по нему будет принято, оно, конечно, будет пакетным. Оно не может быть только по Петербургу, это будет, видимо, часть каких-то более сложных перестановок", — отметил эксперт.
По его словам, новая волна ротации в целом будет идти в пакете с новой политикой федерального центра, когда будет понятен некий курс и тренд, какие нужны чиновники.
"Часть регионов была отложена, по ним явно обсуждались варианты — это Алтайский край, республика Алтай, обсуждались Мурманская область, Хакасия, Калмыкия, Курская область, и эти регионы будут, конечно, обсуждаться", — считает Кынев.
В конце сентября — начале октября в отставку ушли главы 11 регионов: Дагестана, Приморья, Красноярского края, Самарской области, Нижегородский области, Ненецкого автономного округа, Орловской области, Новосибирской области, Омской области, Ивановской области, Псковской области.