Лавров назвал смешными отговорки США о секретности "вмешательства России"

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал смешными отговорки представителей США, отказывающихся представить доказательства вмешательства России в выборы американского президента, ссылаясь на секретность этих свидетельств.

"Мне наши американские партнеры говорят на мой вопрос о том, где же доказательства нашего вмешательства в ваши выборы: "Они есть, неопровержимые, но они секретные". Девять месяцев уже идет это разбирательство в сенате, и специальный прокурор (занимается расследованием – ред.) — ни единого факта", — сказал Лавров, выступая на брифинге с членами Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

По его словам, в американской политической "культуре утечки" – это норма жизни.

"Если бы там был хоть один мало-мальски значимый факт, ну, была бы утечка – когда такое количество людей задействовано в слушаниях, и в конгрессе, и в работе специального прокурора. Потому эти отговорки насчет секретности, честно говоря, это смешно для людей, которые выдвигают столь серьезные обвинения в наш адрес", — подчеркнул глава МИД РФ.

Расследование вменяемого России "вмешательства в американские выборы", а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".