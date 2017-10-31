Отношения России и Китая находятся в высшей точке развития, заявил Медведев

ПЕКИН, 31 окт – РИА Новости. Отношения России и Китая в настоящее время находятся на самой высшей точке своего развития за все годы их существования, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Я скажу больше: наверное, наши отношения с Китайской Народной республикой сейчас находятся на самой высшей точке своего развития за все годы существования этих отношений. Это равноправные, дружественные отношения, основанные на невмешательство во внутренние дела друг друга, на уважительном диалоге, на партнерстве, на взаимодействии по всем вопросам: и по экономике, и по международным вопросам. Поэтому я абсолютно уверен, что эти отношения будут развиваться и впредь", — сказал Медведев в ходе онлайн-конференции с интернет-пользователями на площадке китайского издания "Жэньминь жибао".

По мнению премьера, отношения стран достигли того уровня, когда они стали свободны от итогов выборов или политического цикла.

"Мне кажется, что наши отношения за последние годы — они достигли того уровня развития, когда они в известной степени уже даже свободны от итогов выборов. Потому что это стратегические отношения и эти отношения ориентированы на будущее, будущие поколения", — сказал Медведев.

Он пояснил, что по этой причине уверен, что и после выборов, и в период нового политического цикла в РФ эти отношения не изменятся, а "будут развиваться по восходящей, именно потому, что в этих отношениях заинтересованы обе наши страны".