Песков назвал одну из тем российско-иранских переговоров на высшем уровне

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Сирия станет одной из тем российско-иранских переговоров на высшем уровне в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Тегеран, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Визит Путина в Тегеран состоится 1 ноября, запланированы двусторонние контакты с руководством страны и трехсторонняя встреча президентов ИРИ, РФ и Азербайджана.

"Разумеется, сирийская проблематика будет завтра на повестке для переговоров. В первую очередь, российско-иранского двустороннего формата, это разумеется", — сказал он.