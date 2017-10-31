ЦИК отметил интерес к процедуре выдвижения на президентских выборах

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. В российском Центризбиркоме уже отмечают достаточно высокий интерес граждан к процессу выдвижения кандидатов на выборах президента: люди интересуются, как выдвинуться им самим, и спрашивают о праве кандидатов делать заявления о таком намерении до начала кампании, рассказала секретарь ЦИК России Майя Гришина.

"По-прежнему каждый день у нас высокий достаточно фон интереса как к процессам собственного выдвижения у некоторых, так и к процессам, так скажем, выдвижения, которые сейчас потенциальные кандидаты "опубличивают". Уже задаются вопросы, насколько это правильно, имеют ли право", — сказала Гришина журналистам в ответ на вопрос о том, стали ли люди чаще обращаться в ЦИК с просьбами разъяснить вопросы выдвижения на президентских выборах.

Она уточнила, что сейчас работает горячая линия ЦИК, можно обратиться и посредством интернета.

"Каждый день спрашивают, какой пакет документов можно представить, как все оформить, всё спрашивают", — отметила секретарь Центризбиркома.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года. Участвовать в выборах президента могут граждане, достигшие 35-летнего возраста. О своем желании участвовать в предстоящих выборах президента РФ уже заявили телеведущая Ксения Собчак и российская журналистка, правозащитник Екатерина Гордон.

Также известно о планах лидера ЛДПР Владимира Жириновского и одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского участвовать в избирательной кампании. О своем намерении баллотироваться заявили политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко. "Справедливая Россия" и КПРФ сообщили, что решат вопрос о выдвижении кандидатов на своих съездах.