ЦИК поддержал идею наделить членов общественных палат статусом наблюдателей

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. ЦИК России поддерживает предложение дать право федеральной и региональным общественным палатам делегировать представителей на избирательные участки в качестве наблюдателей, и надеется на принятие соответствующих поправок, сообщила секретарь ЦИК России Майя Гришина.

"По наблюдателям от Общественной палаты РФ и региональных палат — Центральная избирательная комиссия поддерживает это начинание. И я надеюсь, что законодатель услышал такое количество мнений, и по данному вопросу, наконец, примет решение в преддверии избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации", — сказала Гришина в ходе круглого стола в Общественной палате РФ, посвящённого тенденциям развития избирательного процесса.

Она высказала надежду, что это послужит стимулом для усиления взаимодействия с общественными палатами.