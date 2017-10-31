Встреча глав МИД прикаспийских стран может пройти в декабре, заявил Карасин

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Встреча глав МИД прикаспийских стран может пройти в декабре в Москве, весной в Астане не исключен саммит глав государств региона, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
По словам Карасина, работа над подготовкой конвенции о правовом статусе Каспийского моря "находится на завершающем этапе".
"Мы хотим, чтобы Каспийское море стало примером того, как могут пять стран совместно договариваться по правовому статусу Каспийского моря. Это даст возможность всей пятерке не ждать милости от внерегиональных игроков или какого-то более быстрого развития международной ситуации, а действовать самостоятельно и стать примером хорошего регионального взаимодействия", — добавил Карасин.