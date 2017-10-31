Семерикова посвятит часть предвыборной программы "братской Украине"

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова, которая может выдвинуться в качестве кандидата на выборах президента РФ 2018 года, сообщила РИА Новости, что ее предвыборная программа в ее международной части будет посвящена урегулированию отношений с Украиной и США.

"Программа есть, конечно, безусловно. Мы ее озвучим на съезде, мы сейчас дорабатываем и дополняем. И у нас есть своя программа по международной политике, в частности, это касается нашей братской Украины. Мы одна из немногих политических партий работаем с этой страной. Очень тесно мы работаем и не только с Украиной — со всеми нашими странами СНГ, это первое", — сказала Семерикова агентству во вторник.

По ее словам, партия также поддерживает очень тесные контакты с американской стороной. "Мы будем совместно открывать памятник Советскому солдату в Нью-Йорке… Это тоже женский диалог, поэтому работа ведется очень-очень большая, серьезная", — добавила Семерикова.

Она также сообщила, что в партию обращались и такие движения, как ЛГБТ-сообщества и феминистки. "Феминистки тоже обращались и хотят сотрудничать. Понимаете, ну это все есть представители нашего гражданского общества, мы всех должны слушать и учитывать мнение и пожелания. Мы никого не оправдываем, но мы всех должны слышать", — подчеркнула лидер "Женского диалога".

Она добавила, что партия работает с общественно-политическими организациями Украины, женскими организациями. "Там очень их много, они сами вышли на контакт с нами, и, в общем, то, что сказали, что будем выдвигаться, восприняли на "ура". Я считаю, что у нас диалог есть женский с Украиной, а сейчас он будет еще больше", — сказала Семерикова.

При этом она пояснила, что партия полностью поддерживает политику президента РФ Владимира Путина. "Мы только в поддержку нашего президента, мы ему доверяем, мы его очень любим. И мы считаем, что наш президент — это голова, а должна быть опора, должна быть достойная шея, это представители, это женские организации", — пояснила она.

По ее словам, у партии почти 50 региональных отделений, и она продолжает наращивать и усиливать свои возможности. "Мы молодая партия, нам 4 года всего лишь. Это была российская общественная организация "Женский диалог", которая вошла в состав ОП первого года", — рассказал Семерикова.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.