Путин наградил пензенского губернатора орденом Почета

САРАТОВ, 31 окт — РИА Новости. Эдуард Демьянец. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева орденом Почета. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить… орденом Почета Белозерцева Ивана Александровича, губернатора Пензенской области", — говорится в документе.

Иван Александрович Белозерцев родился 15 сентября 1958 года в селе Бараново Ливенского района Орловской области. Окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое военное училище и Гуманитарную академию Вооруженных сил РФ. Избирался депутатом Пензенской городской думы третьего, четвертого и пятого созывов от ЕР. В марте 2005 года был избран главой Пензы, а в марте 2009 года переизбран на эту должность.

В октябре 2012 года после избрания депутатом законодательного собрания области от ЕР Белозерцев возглавил парламент. В мае 2015 года он был назначен врио губернатора области, а затем в сентябре 2015 года был избран губернатором на пятилетний срок в ходе прямых выборов. Кандидат педагогических наук. Женат, двое сыновей.