Глава Крыма предложил оптимизировать управленческий аппарат

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил оптимизировать управленческий аппарат подведомственных организаций и предприятий.

"В любом случае необходимо рассмотреть вопрос оптимизации государственных и муниципальных унитарных предприятий, различных учреждений здравоохранения, образования. При этом оптимизация не говорит о сокращении младшего или среднего персонала, ни в коем случае, речь идет об управленческом аппарате, где зачастую существует достаточно большой перекос при формировании штатной численности", — сказал Аксенов журналистам.

Он отметил, что у него "во многом …вызывает непонимание наличие в управлении одиннадцати замов". "У меня меньше, хотя с точки зрения нагрузки мы понимаем, что задачи совсем другие", — заявил Аксенов.

К примеру, по словам главы республики, у главврача одной из больниц Феодосии насчитывается 11 заместителей.

"Одиннадцать – это цифра, зашкаливающая для любого учреждения… Все понятно, что всем нужна работа, но в первую очередь нужно ориентироваться на средний персонал, на тех, кто работает на "земле". Управленческий аппарат раздут быть не должен", — сказал Аксенов.

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