Политолог прокомментировал третью заявку от женщины на президентский пост

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Очередное заявление о намерении баллотироваться на пост президента России со стороны женщины, ранее не участвовавшей в политической жизни страны, выглядит как довыборный цирк или разогрев перед началом избирательной кампании, считает президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

Во вторник газета "Коммерсант" сообщила, что уже третья женщина — глава партии "Женский диалог" Елена Семерикова — заявила о желании участвовать в предстоящих выборах президента РФ. Ранее подобные заявления озвучили журналистка, певица и правозащитница Екатерина Гордон и телеведущая Ксения Собчак.

"Это не выборный цирк, а довыборный цирк. Это некий разогрев перед избирательной кампанией. Как перед артистами, собирающими большие стадионы, выступают на разогреве менее раскрученные группы, так и здесь — разогрев перед началом избирательной кампании", — сказал Ремизов.

По его словам, пока мотивации для участия в голосовании явно не хватает, а подобные сообщения проблему явки не решают.

"Риска того, что это оттолкнет от выборов, от роста явки, пока нет, вернее, он пока не реализуется. Для этого (низкой явки) несерьезный карнавальный период должен затронуть сами выборы, а не довыборный период. Пока мы видим разогрев перед выборами", — констатировал политолог.