В ЦИК рассказали о проведении довыборов в Госдуму в следующем году

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. ЦИК России ожидает в следующем году проведения минимум четырёх дополнительных выборов в Госдуму по одномандатным округам, сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина.

"Мы ожидаем в следующем году ещё четверо выборов дополнительных, исходя из объективных обстоятельств", — сказала Гришина в ходе круглого стола в Общественной палате РФ, посвящённого тенденциям развития избирательного процесса.

В течение последнего времени по разным причинам стали вакантными четыре депутатских мандата, полученные кандидатами по итогам выборов в одномандатных округах. В течение года с момента сложения полномочий в этих округах должны быть назначены дополнительные выборы. Вакантным стал, в том числе мандат Владимира Васильева, бывшего ранее руководителем фракции "Единая Россия" в Госдуме и не так давно назначенного врио главы Дагестана.

Васильев был избран депутатом Госдумы седьмого созыва в ходе выборов в 2016 году. Он баллотировался от ЕР в Заволжском одномандатном округе Тверской области.