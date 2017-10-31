Аксенов заявил, что он против возвращения лидеров "Меджлиса"* в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что выступает против возвращения в Крым лидеров запрещенной и признанной экстремистской в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, но этот вопрос находится в компетенции силовых структур.
"С точки зрения того, куда они собираются ехать, я категорически против. Но для этого у нас есть спецслужбы, пусть они этим вопросом и занимаются. Это чисто их преференция", — сказал Аксенов журналистам.
Глава Крыма подчеркнул, что решение президента страны о помиловании лидеров меджлиса для него закон.
"Президент принял решение их помиловать, для этого были основания. Мы эти решения все выполняем", — отметил Аксенов.
Чийгоз был признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией). Он получил 8 лет колонии общего режима. Умеров, обвиняемый в призывах к сепаратизму, был приговорен к 2 годам колонии-поселения за призывы к нарушению территориальной целостности РФ.
*Запрещенная в России экстремистская организация
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>