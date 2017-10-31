Гордон заявила, что ее предвыборный сайт подвергся хакерской атаке

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Журналистка и правозащитник Екатерина Гордон, заявившая в понедельник о своём намерении баллотироваться на пост президента РФ, сообщила, что в ночь на вторник на ее предвыборный сайт была совершена хакерская атака.

"Ночью на наш ресурс gordonzabab.ru была совершена атака, и на несколько часов сбор ваших анкет в поддержку Екатерины был остановлен. Сейчас мы устранили все неполадки и продолжаем работать. Скоро на ресурсе появится новое обращение и дата пресс-конференции. Здесь же будет опубликована программа Екатерины", — говорится в сообщении на странице Гордон в социальной сети вКонтакте.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Участвовать в выборах президента могут граждане, достигшие 35-летнего возраста. Среди тех, кто уже заявил о своем желании участвовать в предстоящих выборах президента РФ, — телеведущая Ксения Собчак.