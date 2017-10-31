Лавров прокомментировал участие соотечественников за рубежом в выборах-2018

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил о важности участия в выборах президента России, которые пройдут в марте 2018 года, российских соотечественников, проживающих за рубежом.
"В марте будущего года состоятся выборы президента Российской Федерации. Мы считаем весьма важным, чтобы граждане России, которые проживают за рубежом, приняли самое активное участие в этом ключевом для жизни страны событии. Рассчитываем на энергичное подключение страновых координационных советов организации соотечественников к информационному сопровождению процесса подготовки и проведения голосования", — сказал Лавров на конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом "Столетие Русской революции: единение ради будущего".