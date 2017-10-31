Лавров прокомментировал участие соотечественников за рубежом в выборах-2018

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил о важности участия в выборах президента России, которые пройдут в марте 2018 года, российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Кандидатами на данных выборах могут стать граждане, достигшие 35-летнего возраста. Среди тех, кто уже заявил о своем желании баллотироваться на предстоящих выборах президента РФ — телеведущая Ксения Собчак и российская журналистка, правозащитник Екатерина Гордон.

"В марте будущего года состоятся выборы президента Российской Федерации. Мы считаем весьма важным, чтобы граждане России, которые проживают за рубежом, приняли самое активное участие в этом ключевом для жизни страны событии. Рассчитываем на энергичное подключение страновых координационных советов организации соотечественников к информационному сопровождению процесса подготовки и проведения голосования", — сказал Лавров на конференции российских соотечественников, проживающих за рубежом "Столетие Русской революции: единение ради будущего".