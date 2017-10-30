ПАРНАС выступил за консолидацию оппозиции на выборах президента России

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Партия народной свободы (ПАРНАС) выступает за консолидацию оппозиционных сил на выборах президента России, заявил председатель партии Михаил Касьянов в понедельник. В частности, Касьянов предложил включить в коалицию Ксению Собчак, Григория Явлинского и Алексея Навального, не обладающего правом, по утверждению ЦИК, участвовать в этих выборах.

Очередные выборы президента России пройдут в 2018 году. Уже известно о планах участвовать в предстоящей избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского. "Справедливая Россия" и КПРФ сообщили, что решат вопрос о выдвижении кандидатов на своих съездах. О намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщили также телеведущая Ксения Собчак (она позиционирует себя как кандидата "против всех"), политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко.

Как говорится в заявлении ПАРНАС, "РФ требуется принципиально иной политический курс, основанный на ценностях Конституции страны". При этом участие оппозиции в выборах предоставляет возможность разъяснить гражданам России истинное значение ценностей демократического устройства общества и государства, считает ПАРНАС, а достижение этих целей возможно только при консолидации демократической оппозиции.

"Потенциальными участниками Коалиции мы видим: Алексея Навального и его команду; Ксению Собчак и её команду; Григория Явлинского и партию Яблоко; Партию народной свободы (ПАРНАС); Иные организации демократического фланга — Гражданскую инициативу, Демвыбор, 5 декабря, Либертарианцев, Солидарность", — говорится в документе.

В заявлении сообщается, что если власти зарегистрируют более одного кандидата, коалиция определит единого кандидата демократической оппозиции по заранее выработанному механизму.

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова ранее заявляла, что Навальный сможет подумать об участии в выборах президента лишь после 2028 года. Согласно закону "О выборах президента Российской Федерации", осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления может стать главой государства только спустя 10 лет со дня снятия или погашения судимости. Кировский областной суд ранее подтвердил пятилетний условный срок Навальному по делу о растрате более 16 миллионов рублей компании "Кировлес".