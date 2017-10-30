Дмитриева о решении Гордон: избиратель хочет серьезный разговор, а не шоу

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Оксана Дмитриева, ранее заявившая о готовности выставить свою кандидатуру на выборах президента 2018 года, прокомментировала РИА Новости выдвижение российской журналистки, правозащитницы Екатерины Гордон: по ее мнению, избиратель ждет серьезного разговора и предложений на грядущих выборах, а не шоу.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года. Участвовать в выборах президента могут граждане, достигшие 35-летнего возраста. Среди тех, кто уже заявил о своем желании участвовать в предстоящих выборах президента РФ, — телеведущая Ксения Собчак и российская журналистка, правозащитник Екатерина Гордон.

Дмитриева напомнила, что президентские выборы — это "вещь вполне серьезная", и привела в пример серьезный подход при выборе врача, которому человек вверяет свою судьбу при операции.

"Люди не будут обращаться непонятно к кому, к случайному прохожему, чтобы он сделал операцию. А когда выбирают депутата, политика, к этому относятся как к вещи совершенно несерьезной? Это не так. Большинство наших сограждан к этому относится тоже вполне серьезно. Поэтому, собственно говоря, я думаю, что подавляющее большинство хотят содержательного разговора, а их сознательно втравливают в то, что это не серьезный разговор, а шоу и клоунада", — сказала депутат.

При этом Дмитриева сообщила, что лично не знакома с Гордон.

"Я думаю, что при соответствующем информационном сопровождении и Марья Ивановна из соседней лавки может выдвинуться, и все обнаружат у нее очень много здравого смысла. Если особенно все ее высказывания будут тиражироваться и придаваться им такой глубокомысленный смысл, и все будут на это реагировать, то, в общем-то, Мария Ивановна тоже вполне может быть кандидатом в президенты", — пояснила она.

Говоря о возможности конкуренции в электоральном поле грядущей кампании, Дмитриева подчеркнула, что это "абсолютно разные миры". "Я ни разу не смотрела "Дом-2", я знаю об этом понаслышке, а также они, наверное, понаслышке знают о том, что есть проблемы экономики, финансов, налоги, социальные вопросы, здравоохранение, пенсионные", — подытожила политик.

Дмитриева ранее заявила РИА Новости о готовности выставить свою кандидатуру на выборах президента 2018 года, а опираться в предвыборной кампании она намерена на "Стратегию роста". В свою очередь, близкий к руководству Партии роста источник заявил агентству, что кандидатура Дмитриевой на выборах-2018 предпочтительнее для партии, так как среди тех, кого политсила рассматривает, только она затрагивает социальный электорат.

Партия роста намерена принять окончательное решение об участии в президентских выборах-2018 и выдвижении своего кандидата на съезде в ноябре.