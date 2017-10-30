Путин рассказал о вкладе наблюдающих за выборами НКО в укрепление страны

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Некоммерческие организации, наблюдающие за выборами, могут быть признаны социально-ориентированным, только в том случае, если они не финансируются из-за рубежа; в целом же такая деятельность вносит существенный вклад в укрепление российской государственности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"По поводу того, чтобы признать организации, наблюдающие за выборами, в качестве социально-ориентированных некоммерческих, тоже можно. Но только не те, которые финансируются из-за границы. При этом способ финансирования не имеет значения", — сказал он на заседании Совета по правам человека.

"А в целом, думаю, что все заинтересованы в том, чтобы такой вид деятельности общественной был поставлен на солидную основу и вносил бы свой существенный вклад в укрепление российской государственности", — добавил президент.