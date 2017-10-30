Мэр Светлогорска написал заявление об увольнении

КАЛИНИНГРАД, 30 окт — РИА Новости. Глава администрации Светлогорского района Александр Ковальский, в которого якобы стреляли неизвестные, написал заявление об уходе с поста по собственному желанию, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

В воскресенье о том, что Ковальский подаст в отставку в понедельник, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Александр Ковальский написал заявление об увольнении по собственному желанию в местный совет депутатов, будет назначен временно исполняющий обязанности главы района, дальше будет решаться вопрос о том, кто возглавит район", — сказал Лысков.

Ковальский получил скандальную известность в последние дни после того, как сообщил местному интернет-порталу, что на него произошло вооруженное нападение: неизвестный якобы выстрелил ему в живот возле дома чиновника. Однако в полицию и в медицинское учреждение Ковальский обращаться не стал. И в полиции подтвердили, что обращения от него не поступало. Сам Ковальский был недоступен для комментариев, не смогли пояснить ситуацию и в местном совете депутатов.

Позже в ряде СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщалось, что глава района получил травму — глубокие ссадины — при падении на металлическую конструкцию на своем приусадебном участке, возможно, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в понедельник следственное управление СК по региону сообщило, что следователи возбудили уголовное дело по сообщениям СМИ о покушении на главу Светлогорского района. В ходе предварительного следствия Ковальский признан потерпевшим, ему проведено судебно-медицинское освидетельствование, не выявившее на теле потерпевшего повреждений, характерных для огнестрельного ранения. По словам представителя СК, потерпевший от дачи показаний отказался, сославшись на состояние здоровья.