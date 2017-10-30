Снижение явки на выборах характерно для всего мира, заявил Путин

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Снижение явки на выборах – явление, характерное не только для России, но и для всего мира, сказал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека.

"Снижение явки – это серьезное дело, но не только в России это происходит, по сути, везде, где нет какого-то всплеска, связанного с какой-то внутриполитической ситуацией. Там достаточно такая, как и у нас примерно, такая явка и есть. Но это не значит, что мы должны спокойно на это смотреть, я согласен… нужно работать с избирателями, показывать, насколько важны выборы любого уровня", — сказал Путин.

Выборы разного уровня прошли в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, в 16 субъектах выбирали глав регионов. При этом эксперты отмечали тенденцию на снижение активности избирателей: хотя рекордно низкой явки не было ни в одном регионе, в большинстве случаев ее показатели оказались ниже, чем на предыдущих аналогичных выборах.