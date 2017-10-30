Гордон идет в президенты: эксперты и бывший муж настроены скептично

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российская журналистка, певица и правозащитница Екатерина Гордон, сообщившая о желании выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента РФ, могла сделать это ради самопиара или с целью позлить Ксению Собчак, которая также намерена участвовать в президентской гонке, считают политологи и бывший муж телеведущей; сама же Гордон заявляет, что намерена защитить права женщин и детей.

Ранее о своем желании участвовать в предстоящих выборах президента РФ заявила телеведущая Ксения Собчак. Она позиционирует себя как кандидата "против всех".

Гордон — "за баб"



На официальном сайте "Катя Гордон" в понедельник появилось заявление телеведущей, что она решила выдвинуть свою кандидатуру на пост президента РФ. Также видеоролик с обращением будущего кандидата появился на отдельном сайте gordonzabab.ru.

Как утверждает журналистка и правозащитник, акцент в ее программе будет сделан на правах женщин и детей, защитой которых она занимается в последние годы.

В интервью РИА Новости Гордон сообщила, что озвучит свою предвыборную программу позже. Телеведущая намерена участвовать в выборах как самовыдвиженец и в ближайшее время собирается организовать пресс-конференцию, о дате которой сообщит позднее. Она также заявила РИА Новости, что ее решение баллотироваться в президенты никак не связано с выдвижением Собчак.

Попытка самопиара или "бяка" Собчак?



Адвокат Сергей Жорин, являющийся бывшим мужем Гордон, назвал ее заявление о планах принять участие в президентских выборах смешной попыткой самопиара.

"Неужели к этому можно серьёзно относиться? Мне кажется, что Екатерина использует все возможности заявить о себе лишний раз. Я сам буквально пару минут назад узнал эту новость. Очевидно, что это попытка заявить о себе, противопоставить себя Собчак. Всё это очень смешно", — заявил Жорин RT.

По мнению эксперта Института гуманитарно-политических исследований Владимира Слатинова, Гордон преследовала сразу две цели, делая заявление о намерении выдвинуться в президенты РФ: напомнить о себе и попасть в топы новостей, а также "насолить" телеведущей Собчак, с которой у нее давний конфликт.

Аналитик полагает, что кампания Гордон будет иметь ограниченный срок, так как в отличие от Собчак, у нее нет соответствующих ресурсов, и ей невозможно будет собрать подписи. "В случае с Гордон речь идет и о некой "бяке" для госпожи Собчак", — отметил Слатинов.

По словам руководителя региональных проектов Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Андрея Колядина, вряд ли Гордон пройдет даже стадию регистрации в кандидаты, а если и преодолеет эту предвыборную ступень, то не стоит рассматривать ее как конкурентку Собчак. С этим согласен и гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. По его мнению, Гордон может набрать менее 2% голосов избирателей и не станет серьезным соперником для бывшей телеведущей "Дома-2".

Женщина и журналист



Секретарь ЦИК России Майя Гришина, в свою очередь, одобряет тот факт, что активность женщин в политике повышается.

"В целом хорошо, что активность повышается, это мировой тренд, на самом деле. Мы, значит, находимся в общем на одной волне с другими цивилизациями. Собственно, где-то женщины являются уже и руководителями в разных странах, и в парламентах больше их становится. Это постоянно проявляется сейчас", — сказала она.

Гришина уточнила, что избирательная кампания еще официально не стартовала, кандидаты пока не могут выдвигаться, они только заявляют о таком намерении; это этап, который не фиксируется в избирательном пространстве. Секретарь Центризбиркома отметила, что сравнивать с предыдущими периодами и судить об активности можно будет, когда начнется кампания и будут поданы документы хотя бы на выдвижение.

Замсекретаря генсовета "Единой России", член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко считает, что чем больше будет среди кандидатов представителей публичных профессий, тем лучше.

"Комментировать намерения Екатерины Гордон пока рано, заявление о выдвижении еще не означает участие. Но в том, что журналисты хотят выдвигать свои кандидатуры, я не вижу ничего плохого. Наоборот, это можно только приветствовать: чем больше будет представителей разных, тем более, публичных профессий, тем лучше. И выдвижение женщины можно только приветствовать", — сказал РИА Новости Ревенко.

Он отметил, что комментировать намерения о выдвижении на выборах президента РФ Гордон пока рано, ведь заявление еще не означает участие.

Что думают в Кремле



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Гордон о планах стать кандидатом в президенты РФ, отметил, что согласно Конституции среди условий возможности участия в выборах на пост главы государства нет положений о причастности к политической деятельности.

"В Конституции России возможность участия в выборах определяется целым набором условий, среди которых нет какого-либо положения о причастности или непричастности к политике. Читаем Конституцию — определяем соответствие. Больше говорить не о чем", — сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать намерения Гордон, которая не занимается политикой, выдвигаться кандидатом в президенты РФ.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.

Ранее о своем желании участвовать в предстоящих выборах президента РФ заявила телеведущая Ксения Собчак. Она позиционирует себя как кандидата "против всех". Также известно о планах участвовать в предстоящей избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского. О своем намерении баллотироваться также заявили политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко. "Справедливая Россия" и КПРФ сообщили, что решат вопрос о выдвижении кандидатов на своих съездах.