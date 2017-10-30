Опрос показал, сколько россиян связывают смену губернаторов с выборами-2018

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Почти половина россиян (43%) уверены, что череда смен губернаторов никак не связана с предстоящими в марте 2018 года выборами президента, свидетельствуют данные опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).
По мнению большинства опрошенных (43%), смена руководства в регионах — часть плана Владимира Путина, и лишь 14% считают это кадровыми переменами. Таким образом, по мнению 8% россиян, президент стремится улучшить ситуацию в регионах, а 6% респондентов не сомневаются, что это связано с омоложением состава регионального руководства, и ровно столько же связывают произошедшее с антикоррупционным планом.
Если президент считает, что главу региона следует заменить, то лучше делать это сразу, не дожидаясь очередных выборов, уверены 72% опрошенных.
Опрос проводился 22 октября в 53 субъектах РФ. В нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов из 104 населенных пунктов.