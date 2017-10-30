Матвиенко призвала желающих участвовать в выборах дождаться начала кампании

КОЛОМНА (Московская область), 30 окт — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает желающим участвовать в президентских выборах дождаться официального объявления начала избирательной кампании и лишь затем заявлять о своих политических амбициях.
Также известно о планах лидера ЛДПР Владимира Жириновского и одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского участвовать в избирательной кампании. О своем намерении баллотироваться заявили политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко. "Справедливая Россия" и КПРФ сообщили, что решат вопрос о выдвижении кандидатов на своих съездах.
Она полагает, что участие в избирательной кампании примет не один человек, "скорее всего, будет несколько кандидатов в президенты".
По словам Матвиенко, нынешним кандидатам нужно дождаться объявления даты выборов, определения всех сроков для участия в избирательной кампании, "а дальше — посмотрим".