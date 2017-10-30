Матвиенко призвала желающих участвовать в выборах дождаться начала кампании

КОЛОМНА (Московская область), 30 окт — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает желающим участвовать в президентских выборах дождаться официального объявления начала избирательной кампании и лишь затем заявлять о своих политических амбициях.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года. Участвовать в выборах президента могут граждане, достигшие 35-летнего возраста. О своем желании участвовать в предстоящих выборах президента РФ уже заявили телеведущая Ксения Собчак и российская журналистка, правозащитник Екатерина Гордон.

Также известно о планах лидера ЛДПР Владимира Жириновского и одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского участвовать в избирательной кампании. О своем намерении баллотироваться заявили политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко. "Справедливая Россия" и КПРФ сообщили, что решат вопрос о выдвижении кандидатов на своих съездах.

"Немножко фальстарт у тех, кто уже заявил о желании участвовать в выборах. Нужно дождаться объявления даты выборов. Если тот или иной гражданин примет решение участвовать в выборах, он должен соответствовать требованиям законодательства, собрать необходимое количество голосов в свою поддержку", — сказала Матвиенко журналистам в понедельник.

Она полагает, что участие в избирательной кампании примет не один человек, "скорее всего, будет несколько кандидатов в президенты".

По словам Матвиенко, нынешним кандидатам нужно дождаться объявления даты выборов, определения всех сроков для участия в избирательной кампании, "а дальше — посмотрим".