Экс-супруг Гордон назвал заявление о ее выдвижении попыткой самопиара

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Бывший супруг журналистки и правозащитницы Екатерины Гордон адвокат Сергей Жорин назвал ее заявление о планах принять участие в президентских выборах смешной попыткой самопиара.

Ранее в понедельник Гордон сообщила, что хочет выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах президента РФ. Как утверждает журналистка и правозащитник, акцент в ее программе будет сделан на правах женщин и детей, защитой которых она занимается в последние годы.

"Неужели к этому можно серьёзно относиться? Мне кажется, что Екатерина использует все возможности заявить о себе лишний раз. Я сам буквально пару минут назад узнал эту новость. Очевидно, что это попытка заявить о себе, противопоставить себя Собчак. Всё это очень смешно", — заявил Жорин RT.

Бывший супруг отметил, что Екатерина Гордон неоднократно меняла сферу деятельности.

"У неё меняются амбиции очень часто: то она журналист, то она певица, то юрист. Мне кажется, нужно сконцентрироваться на чём-то одном и добиваться результата в одном направлении", — пояснил он.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.

Ранее о своем желании участвовать в предстоящих выборах президента РФ заявила телеведущая Ксения Собчак. Она позиционирует себя как кандидата "против всех". Также известно о планах участвовать в предстоящей избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского. О своем намерении баллотироваться также заявили политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко. "Справедливая Россия" и КПРФ сообщили, что решат вопрос о выдвижении кандидатов на своих съездах.