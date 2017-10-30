Выступление Владимира Путина на заседании СПЧ. Прямая трансляция

Российский лидер Владимир Путин проводит традиционную встречу с членами президентского совета по правам человека. Ожидается, что на заседании будут подняты вопросы внесения поправок в избирательное законодательство и закон о митингах. Также на встрече обсудят экологические проблемы и тему свободы совести.