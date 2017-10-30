Гордон объяснила, почему решила баллотироваться в президенты России

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Журналистка и правозащитник Екатерина Гордон опубликовала видеообращение на YouTube, в котором объяснила, почему она выдвигает свою кандидатуру на президентские выборы.

"Я, вероятно, буду единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента. Я мать двоих детей, журналист с десятилетним стажем, я учредила собственную юридическую компанию и уже пятый год занимаюсь защитой прав женщин и детей в нашей стране", — пояснила Гордон.

Она объяснила, что в своей программе собирается сделать акцент именно на права женщин и детей. По ее словам, эти социальные группы совершенно не защищены законом.

"В моей позиции нет ничего мужененавистнического. <…> Есть реальность. Мы страна матерей-одиночек, на которых всем плевать", — добавила журналистка.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года. К настоящему моменту о планах баллотироваться заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, руководитель партии "Яблоко" Григорий Явлинский и "кандидат против всех" телеведущая Ксения Собчак.