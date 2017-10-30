Гордон не станет конкурентом Собчак на выборах, считает эксперт

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российская журналистка и правозащитник Екатерина Гордон, в случае ее регистрации кандидатом в президенты РФ, может набрать менее 2% голосов избирателей и не станет серьезным соперником для телеведущей Ксении Собчак и других кандидатов, заявил РИА Новости гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Ранее в понедельник Гордон заявила, что хочет выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента РФ. Как утверждает журналистка и правозащитник, акцент в ее программе будет сделан на правах женщин и детей, защитой которых она занимается в последние годы.

"Какие-то голоса она, конечно, наберет, но скорее всего это будет в пределах статистической погрешности (1-2%), если человек будет зарегистрирован вообще", — считает Мухин.

Эксперт предположил, что Гордон может баллотироваться от партии. Он пояснил, что в преддверии 2019 года, когда министерство юстиции РФ будет лишать недействующие партии лицензии, многие из них будут имитировать предвыборную активность. По мнению Мухина, как Гордон, так и кандидаты от подобных партий не составят серьезной конкуренции активным политикам.

"Очень многие люди заявляют, что они имеют президентские амбиции, но дойти до регистрации им будет крайне сложно, тем более, что есть демотивирующий фактор в виде возможного выдвижения Владимира Путина", — сообщил политолог.

Другой молодой кандидат-женщина, Ксения Собчак, не оставит Гордон ни единого шанса, считает Мухин. "Ксения Собчак прекрасно знает, что она делает. Она коммерческий проект, у нее штаб составили довольно профессиональные люди, довольно креативные люди", — уточнил эксперт.

Очередные выборы президента России пройдут в 2018 году. Уже известно о планах участвовать в предстоящей избирательной кампании лидера ЛДПР Владимира Жириновского, одного из основателей партии "Яблоко" Григория Явлинского. "Справедливая Россия" и КПРФ сообщили, что решат вопрос о выдвижении кандидатов на своих съездах. О намерении баллотироваться на предстоящих выборах сообщили также политолог Андрей Богданов и один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко.

Администрация президента РФ пока не дает ответа на вопрос об участии нынешнего главы государства в кампании 2018 года. В начале октября на пленарном заседании в рамках форума "Российская энергетическая неделя" Владимир Путин на вопрос о предстоящих выборах ответил, что "еще не решил не только, против кого" будет баллотироваться, но и не решил, будет ли "баллотироваться вообще".