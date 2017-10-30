Гордон не станет конкурентом Собчак на выборах, считает эксперт

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российская журналистка и правозащитник Екатерина Гордон, в случае ее регистрации кандидатом в президенты РФ, может набрать менее 2% голосов избирателей и не станет серьезным соперником для телеведущей Ксении Собчак и других кандидатов, заявил РИА Новости гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.
"Какие-то голоса она, конечно, наберет, но скорее всего это будет в пределах статистической погрешности (1-2%), если человек будет зарегистрирован вообще", — считает Мухин.
Эксперт предположил, что Гордон может баллотироваться от партии. Он пояснил, что в преддверии 2019 года, когда министерство юстиции РФ будет лишать недействующие партии лицензии, многие из них будут имитировать предвыборную активность. По мнению Мухина, как Гордон, так и кандидаты от подобных партий не составят серьезной конкуренции активным политикам.
Другой молодой кандидат-женщина, Ксения Собчак, не оставит Гордон ни единого шанса, считает Мухин. "Ксения Собчак прекрасно знает, что она делает. Она коммерческий проект, у нее штаб составили довольно профессиональные люди, довольно креативные люди", — уточнил эксперт.
Администрация президента РФ пока не дает ответа на вопрос об участии нынешнего главы государства в кампании 2018 года. В начале октября на пленарном заседании в рамках форума "Российская энергетическая неделя" Владимир Путин на вопрос о предстоящих выборах ответил, что "еще не решил не только, против кого" будет баллотироваться, но и не решил, будет ли "баллотироваться вообще".