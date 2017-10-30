Медведев пообщается онлайн с пользователями издания "Жэньминьван"

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в режиме онлайн пообщается с китайскими интернет-пользователями в редакции сайта "Жэньминьван". Встреча состоится 31 октября в 17 часов по пекинскому времени.

Председатель правительства посетит Китай по приглашению премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна с 31 октября по 2 ноября.

Десять лет назад Медведев уже общался с китайскими пользователями через форум "Цяньго луньтань" сайта "Жэньминьван". Он рассказал о мудрецах Конфуции и Лао-цзы, сообщил, что любит китайские фильмы и чай "Улун" и призвал россиян учить китайский язык.