Монтаж выставки Зимний Дворец и Эрмитаж в 1917 году. История создавалась здесь в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Монтаж выставки Зимний Дворец и Эрмитаж в 1917 году. История создавалась здесь в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Архивное фото

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Председатель Пхеньянского горкома ТПК Ким Су Гиль во главе корейской партийной делегации вылетел в Россию для участия в мероприятиях по случаю 100-летия Октябрьской революции, сообщает посольство России в КНДР.

"В аэропорту "Сунан" состоялась его беседа с послом России Александром Мацегорой, который провожал делегацию в Москву", — говорится в сообщении российского посольства в КНДР, размещенном в социальной сети Facebook.

В дипмиссии отметили, что "после обсуждения программы пребывания делегации в российской столице и в Санкт-Петербурге посол поинтересовался, над чем работает сейчас пхеньянская партийная организация".

"Ким Су Гиль рассказал, в частности, об успехах столичного строительного комплекса, в том числе о том, как шла реконструкция фабрики по производству косметических товаров "Ынхасу", которая на днях была пущена в строй в присутствии руководителя КНДР. Посол, в свою очередь, проинформировал собеседника о плане мероприятий, приуроченных к 60-летию комплекса российской дипломатической миссии, расположенной в самом центре Пхеньяна", — сообщили в российском посольстве.