Глава города Большой Камень в Приморье ушел в отставку

ВЛАДИВОСТОК, 30 окт – РИА Новости. Действующий глава города Большой Камень в Приморье Дмитрий Чернявский написал заявление об отставке, сообщил РИА Новости представитель администрации края.

"Чернявский написал заявление об отставке", — сказал собеседник агентства.

По его словам, Чернявский также подписал документы о порядке проведения конкурсных процедур на вакансию главы города.

Внеочередное заседание Думы городского округа прошло в понедельник, участие в нем принял врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, находящийся в городе с рабочей поездкой.

"Сейчас город начинает развиваться: у вас строится крупная судоверфь, появляются новые рабочие места, повышается уровень жизни. Ваша задача – максимально объединиться, не допустить междоусобиц и работать над улучшением жизни города. У вас должна быть одна команда", – сказал Тарасенко.

По пути в муниципалитет глава региона осмотрел аварийный мост на участке дороги Смоляниново-Романовка, а также побывал на строительных площадках жилья для сотрудников судоверфи "Звезда".