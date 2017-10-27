Константинов считает, что лидеры "Меджлиса"* не обладают влиянием в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов считает, что будущее лидеров запрещенной и признанной экстремистской в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова связано с Турцией или Украиной, а влияния в Крыму "у них никакого".

Ранее Чийгоз и Умеров были помилованы президентом РФ по обращению духовного лидера крымских татар Эмирали Аблаева. После освобождения они отправились в Турцию. Позже Умеров на пресс-конференции в Анкаре заявил, что через некоторое время попробует вернуться в Крым.

"Поддерживаю решение главы государства. Он как всегда поступил очень мудро, теперь они уже не стали мучениками, а стали осужденными людьми, теми, кого освободили по амнистии. Будут искать себе счастье в Турции, возможно, на Украине. Влияние у них на ситуацию в Крыму никакое", — сказал Константинов журналистам.

Чийгоз был признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией). Он получил 8 лет колонии общего режима. Умеров, обвиняемый в призывах к сепаратизму, был приговорен к 2 годам колонии-поселения за призывы к нарушению территориальной целостности РФ.

*Запрещенная в России экстремистская организация