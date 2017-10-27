Спикер Крыма призвал Собчак не строить программу вокруг статуса полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости, Виктор Лященко. Председатель Государственного совета (парламента) Крыма Владимир Константинов призвал телеведущую Ксению Собчак не строить свою предвыборную программу на теме статуса Крымского полуострова.

Собчак, которая намерена участвовать в выборах президента РФ в 2018 году и позиционирует себя как кандидата "против всех", на первой пресс-конференции после объявления о намерении баллотироваться заявила, что считает Крым украинской территорией, а восстановление отношений России и Украины — главной задачей РФ. Это вызвало большой резонанс и критику со стороны многих политиков.

"Это крайне плохая идея — пытаться спекулировать или свою программу делать на проблемах Крыма, не зная темы и не зная вопроса, шлепать языком, что Крым наш, не наш, не понимая сущности этих процессов. Ничего хорошего из этого не выйдет, результата у этой работы не будет. Крымчане совершенно не поддержат такого кандидата. Для подавляющего большинства — это неинтересный кандидат", — сказал Константинов журналистам.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".