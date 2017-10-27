Возможные новые санкции США контрпродуктивны, заявили в Ростехе

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Новые санкции США, которые могут быть введены против ряда российских оборонных предприятий, являются контрпродуктивными и нанесут вред международным отношениям, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"В любом случае санкционная риторика не может вызывать ничего, кроме сожаления. Подобные меры всегда контрпродуктивны, в том числе для тех, кто их поддерживает. При этом вред наносится международным отношениям, международному экономическому партнерству", — говорится в сообщении.

При этом в госкорпорации призвали не спешить с выводами, поскольку на сегодняшний день информация о новых санкциях официально не подтверждена и пока "речь идет о газетной статье со ссылкой на непонятные источники".

Ранее стало известно, что госдепартамент США предложил список организаций, в отношении которых возможны новые санкции. Он включает ФСБ, СВР, ГРУ, сообщила газета New York Times со ссылкой на список потенциальных фигурантов, направленный госдепартаментом в конгресс.

Также в списке, согласно публикации, 33 предприятия, концерна и организации, включая "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Ростех", "МиГ", "Сухой", "Туполев", ОСК, Объединенная авиастроительная и двигателестроительная корпорации. В пояснении к документу подтверждается, что внесение компаний и организаций в список еще не означает введение санкций, которые могут быть наложены в будущем. Список в будущем может меняться, предупреждают в госдепартаменте.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Документ, в частности, предусматривал, что к 1 октября администрация США должна будет предоставить перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, которые подлежат включению в санкционный список.