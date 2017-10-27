Возможные новые санкции США контрпродуктивны, заявили в Ростехе

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Новые санкции США, которые могут быть введены против ряда российских оборонных предприятий, являются контрпродуктивными и нанесут вред международным отношениям, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
При этом в госкорпорации призвали не спешить с выводами, поскольку на сегодняшний день информация о новых санкциях официально не подтверждена и пока "речь идет о газетной статье со ссылкой на непонятные источники".
Также в списке, согласно публикации, 33 предприятия, концерна и организации, включая "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Ростех", "МиГ", "Сухой", "Туполев", ОСК, Объединенная авиастроительная и двигателестроительная корпорации. В пояснении к документу подтверждается, что внесение компаний и организаций в список еще не означает введение санкций, которые могут быть наложены в будущем. Список в будущем может меняться, предупреждают в госдепартаменте.