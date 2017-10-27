Песков назвал условие налаживания сотрудничества между Россией и США

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Россия готова к сотрудничеству с США настолько же, насколько Вашингтон хочет взаимодействия с Москвой, пока Штаты не демонстрируют устойчивых намерений в этом контексте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном упростило бы ситуацию вокруг Северной Кореи, поскольку сейчас, по его мнению, Россия скорее мешает прогрессу по КНДР.

"Вы знаете также о заявлениях президента Путина о том, что Россия готова настолько продвигаться в наших двусторонних отношениях, насколько к этому готовы и этого желают наши американские коллеги", — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что не уходящая с повестки дня тема санкций против РФ демонстрирует, что устойчивого желания наладить отношения с Москвой у Вашингтона нет. "Пока, насколько мы видим, пока это желание не столь устойчивое", — отметил Песков.

"Но мы люди терпеливые и настроенные на конструктив", — заявил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее стало известно, что госдепартамент США предложил свой список организаций, в отношении которых возможны новые санкции. Он включает ФСБ, СВР, ГРУ, сообщала газета New York Times со ссылкой на список потенциальных фигурантов, направленный госдепартаментом в конгресс.